¡¡viviON¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVtuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» Æþ³Øº×2026¡ª ～¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ê¤³¤È¤·¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª～¡×µÚ¤Ó¡ÖËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¤Ç¥®¥ê¥®¥êNIGHT ～¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¸åÌëº×2026¡ª～¡×¤ò5·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» Æþ³Øº×2026¡ª ～¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ê¤³¤È¤·¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª～¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»½êÂ°¥á¥ó¥Ðー13Ì¾Á´°÷¤¬½Ð±é¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡ª¡×¤ÎÀº¿À¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¡¢Àè¹ÔÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¹þ¤ß¤¬¤Á¤±¤Ã¤È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï13,000±ß¡£
¡¡¡Ö³Ø±àº×¡×¤Ï2020Ç¯¤Ë¤â¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î³ÈÂçËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ä¤à¤Ê¤¯´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ6Ç¯±Û¤·¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡É¥ê¥Ù¥ó¥¸³«ºÅ¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÆþ³Øº×¡×¤ÈÆ±Æü5·î21Æü24»þ¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¤Ç¥®¥ê¥®¥êNIGHT ～¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¸åÌëº×2026¡ª～¡×¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äDJ¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤ÏSpotify O-EAST¤Ç¡¢¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤é¤·¤¤¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡È¥®¥ê¥®¥ê¡É¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆÀèÃåÈÎÇä¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï5,000±ß¡ÊÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå700±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¡ÚËÜµ¤(¥Þ¥¸)¡ÛÆþ³Øº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» Æþ³Øº×2026¡ª ～¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ê¤³¤È¤·¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª～¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§5·î21Æü/²ñ¾ì»þ´Ö¡§18»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë/³«±é»þ´Ö¡§19»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§ LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
¡¦½Ð±é¼Ô¡§²»Îîº²»Ò¡¢ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¢»³¹õ²»¸¼¡¢·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡¢ÀéÂå±ºÄ³Èþ¡¢²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¢¥¨¥È¥é¡¢½Õ±«Îï½÷¡¢¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¡¢Ë¨¼Â¡¢·îÉë¤ð¤Ö¤¡¢¤¦¤ë¸×¤¬ー¤ë¡¢È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê
¡¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡§²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇäÍ½Äê
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.aogirihighschool.com/entrancefest2026-ev
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»Æþ³Øº×2026
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡¦Àè¹ÔÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¹»¾ÏÉ÷¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸ÉÕ¡Ë¡§13,000±ß
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ë¡§https://w.pia.jp/t/aogirihighschool-nyuugakusai/
¡¦ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï¡§2·î13Æü21»þ～
¡ÖËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¤Ç¥®¥ê¥®¥êNIGHT ～¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¸åÌëº×2026¡ª～¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§5·î21Æü24»þ¡Ê¿¼Ìë¡Ë ³«¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë³«±éÍ½Äê
¡¦²ñ¾ì¡§Spotify O-EAST
¡¦½Ð±é¼Ô¡§angela¡¢¸¶¸ýº»Êå¡¢DJ WILDPARTY¡¢Aiobahn +81¡¡¤Û¤« coming soon
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.aogirihighschool.com/afterparty2026-ev
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¸åÌëº×2026
¢¨¿¼Ìë³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡¦¸½ÃÏ¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§5,000±ß ¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå700±ß
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ë¡§https://w.pia.jp/t/aogirihighschool-kouyasai/
¡¦ÀèÃåÈÎÇä³«»Ï¡§2·î13Æü21»þ～