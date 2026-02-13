Åßµ¨¸ÞÎØºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¸Ä¿Í¤Ç¶â8¸ÄÌÜGET¡¡¥¯¥í¥«¥óºÇ¶¯ÃË¥¯¥ì¥Ü¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÁ´À¹´ü¥Õ¥§¥ë¥×¥¹¤è¤ê¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3´§
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï13Æü¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥¡¦ÃË»Ò10¥¥í¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åßµ¨¸ÞÎØºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë8¸ÄÌÜ¡£¾×·âÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤ä°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ì¥Ü¤Ï20Ê¬36ÉÃ2¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£2°Ì¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Ç¥í¥¸¥å¤ËÌó5ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£10Æü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¤Ï¾å¤êºä¤ò¹âÂ®¤Ç·ãÁö¤¹¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿10¥¥í¥Õ¥ê¡¼¤Çº£Âç²ñ3¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØÄÌ»»¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È8¸ÄÌÜ¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÁ´6¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿ºÇ¶¯ÃË¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é¡ÖÁ´À¹´ü¥Õ¥§¥ë¥×¥¹¤è¤ê¤â¤Ö¤Ã²õ¤ì¤¸¤ã¤Í¤§¤Î¡©¡×¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤À¤íwwwwww¡×¡Ö¤³¤Î¼ïÌÜ¶ì¼ê¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡©¡©¡×¡Ö¥¯¥ì¥ÜÁª¼ê¤Þ¤¸¤Ç¥¨¥°¤¤¡¢À¨¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤Þ¤À3¼ïÌÜ»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¡ª¡©¡¡¤³¤ì1Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë6¸Ä³Í¤ì¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë