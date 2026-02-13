Ãæ¹ñ½÷»Ò¤¬Æ¬¤«¤éÍî²¼¢ª¼º¿À¡¡¶ÛµÞ¥Ø¥êÈÂÁ÷¤â¡Ä¸ÞÎØ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÂ³½Ð¡¡´Ú¹ñ17ºÐ½÷»Ò¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡Ö´ñÀ×¡×
³«Ëë1½µ´Ö¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò²ó¸Ü
¡¡Ï¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Î³«²ñ¼°¤«¤é1½µ´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¤¬Â¿¤¯¡¢¾ðÊó¤òÄÉ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¶¥µ»Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¾ï¤Ë´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Î¤òÎä¤ä¤¹¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª¡£Î²Â±§¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ï2²óÌÜ¤Î»îµ»¤Î½ªÈ×¡¢¥Ñ¥¤¥×¤ËÈÄ¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤´éÌÌ¤òÉ¹¾å¤Ë¶¯¤¯ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¡£¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤Þ°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¼êÅö¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ìó10Ê¬´Ö¤Îºî¶È¤Î¸å¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÍÆÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎËÜ¿Í¤¬Ãæ¹ñÈÇSNS¤Î¡ÖWEIBO¡×¤Ç¡Ö¤´¿´ÇÛ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¿ô¿ËË¥¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò³ê¹ß¤Ç41ºÐ¤Î¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Ü¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È13ÉÃ¤Ç·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¡£¼«ÎÏ¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢¥Ü¥ó¤ÎØÖÓ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£µß½õºî¶È¤Ç10Ê¬°Ê¾å¶¥µ»¤¬ÃæÃÇ¤·¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÈÂÁ÷¡£´Ñ½°¤Ïµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿Çï¼ê¤Ç¥Ü¥ó¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£Âç²ñÄ¾Á°¡¢1·î30Æü¤ÎWÇÕ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢º¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ì´¤ò¸«¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥ó¤ÏÉÂ¾²¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ç¤¹ü¤ÎÊ£»¨¹üÀÞ¤òÊó¹ð¡£½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¡Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¡£12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î17ºÐ¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬1²óÌÜ¤ÎÃåÃÏ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥É¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î±ï¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢Æ¬¤«¤éÍî²¼¡£´í¸±¤ÊÅ¾ÅÝ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç²¿¤È¤«¼«ÎÏ¤Ç³ê¤ê¹ß¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£2²óÌÜ¤âÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î3²óÌÜ¡¢90.25ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤Ë·ã¤·¤¯Å¾¤ó¤À¡£¤É¤³¤«¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£É¨¤¬ÄË¤¤¡×¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤â¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤éÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢7ºÐ¤Î»þ¤«¤éË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¾¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êµã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡ÄËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÂÎ¤Ç¡ÈÆ®º²¡É¤½¤·¤Æ¡È´ñÀ×¡É¤òÄÖ¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼«Á³¤È¶¦À¸¤·¡¢¶Ë¸Â¤ÎÂ®¤µ¤ä¹â¤µ¤ËÄ©¤à¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¾ï¤Ë´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ìµ»ö¤Ë¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÀï¤¤È´¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
