¿À¸Í¤¬¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø

¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï2·î13Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2ÀáV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤ËÎ×¤ß¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£

¡¡Á°È¾25Ê¬¤ËDF¼ò°æ¹âÆÁ¤¬¾×·â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤­»É¤·¡¢ÀèÀ©¡£Ãæ2Æü¤ÎÆüÄø¤Î¤Ê¤«¡¢FWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß´°¾¡¤·¤¿¡£

¡¡Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º1Ëü8633¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿ËÜµò¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£Á°È¾25Ê¬¡¢¼ò°æ¤¬µ»½ÑÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¶¯Îõ¤ÊÃÆÆ»¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤ê¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£10Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡¦FC¥½¥¦¥ëÀï¤ËÂ³¤­¡¢¸ø¼°ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¤â¿À¸Í¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤¬Â³¤­¡¢Á°È¾42Ê¬¤Ë¤Ï¼ò°æ¤Î¥¯¥í¥¹¤òº´¡¹ÌÚ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ÇÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤À¡£

¡¡¼é¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤òÉõ¤¸¹þ¤ó¤Ç¡¢½é¥·¥å¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¸åÈ¾28Ê¬¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿À¸Í¤¬¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¤Ç¡¢ÃÏÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Î¼ç¾­MF»³¸ý·Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿À¸Í¤Ë¡È³®Àû¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë2Ï¢ÇÔ¡£J1¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë