¡¡£³·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯£²£°£²£¶¡×¤òÆÈÀêÃæ·Ñ¤¹¤ë¤Î£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Î¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç£±£³ÆüÌë¡¢Æ±Âç²ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤È£°£¹Ç¯Âç²ñ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¶»á¤Ï¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÌîµå¿Í¤Ç¡¢¾¯Ç¯Ìîµå»þÂå¤ËÇØÈÖ¹æ£¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£ÂÐÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÆóµÜ¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Âç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦£²£°£°£¹Ç¯Âç²ñ¤ÎµÇ°¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¡Ö²¿¤«°ì¤Ä¡¢·Ñ¾µ¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼êÅÏ¤µ¤ì¡Ö¤¨¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¡Ë¼õ¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¸¶»á¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿£°£¹Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆü´ÚÀï¤ÎÁ°¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ»î¹çÁ°¤Ë°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿ôÊ¬Á°¤Ë´ÆÆÄ¼¼¤Ø°ßÌô¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¹ðÇò¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤ÈëÏÃ¤ä¡¢¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤ÎÅÁÀâ¤Î°ìÂÇ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿åÌÌ©¤ÊÀï½Ñ¥×¥é¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Îå«¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅö»þ¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ïº£Âç²ñ¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ØÎÏ¶¯¤¯¥¨¡¼¥ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã£²£°£²£¶¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ä
Á´£´£·»î¹ç¡¿£³·î£µÆü¡Á£³·î£±£¸Æü¡¡£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¢¤ê¡Ë