£±£µºÐ¤Ç¶â¤Î¥¿¥é¡¦¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡¡ÈþËâ½÷¤Ê¶á±Æ¤Ë¾×·â¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×£´£³ºÐ
¡¡£±£¹£¹£¸Ä¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë£±£µºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥¿¥é¡¦¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß£´£³ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£Ä£ò£å£ó£ó£é£î£ç¡¡£æ£ï£ò¡¡£Ï£ì£ù£í£ð£é£ã£ó¡¡£ô£ï£ä£á£ù¡×¡Êº£Æü¤Î¸ÞÎØ¤Î°áÁõ¡Ë¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¤ËÄ¶¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÈþ½÷¤ËÊÑ¤Ü¤¦¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¸µÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ£²Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¥¢¡¼»á¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤â¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥¿¥é¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡×¤Ê¤É¶Ã¤¬¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ìî¤ÇÆ±¤¸ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¤òÂà¤±¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë£±£µºÐ£¸¤«·î¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¸å¤Ë°úÂà¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£