ÆóµÜÏÂÌé¡¢Æ´¤ì¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ËÂç¶½Ê³¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î½Å°µ¡É¤ò¸ì¤ëWBCÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢Íè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤¿SP¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂè3ÃÆ¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ À¤³¦°ì¤Ø¤Î½Å°µ¡§¸¶Ã¤ÆÁ¡ßÆóµÜÏÂÌé¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡¢¡È·Ñ¾µ¡É¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ËÂç¶½Ê³
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢Âè2²óÂç²ñ¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ØÆ³¤¤¤¿¸µ´ÆÆÄ¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¤È¡¢Netflix¤Î2026Ç¯WBC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆóµÜÏÂÌé¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Î½Å°µ¤ä¡¢¸½ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¡¢¡Ö¸¶¤µ¤ó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¤Û¤É¤Î¡È¸¶Ã¤ÆÁ¥Õ¥¡¥ó¡É¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£ÂÐÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¸¶»á¤¬¡ÖÂç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦2009Ç¯Âç²ñ¤ÎµÇ°¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤òÆóµÜ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼êÅÏ¤¹°ìËë¤â¡£¡Ö²¿¤«°ì¤Ä·Ñ¾µ¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¸¶»á¤Î»×¤¤¤Ë¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¨¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¡Ë¼õ¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶»á¤ÏÅö»þ¤Î´Ú¹ñÀïÁ°¤Ë¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ»î¹çÁ°¤Ë°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ë´ÆÆÄ¼¼¤Ç°ßÌô¤ò°û¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿½Å°µ¤ä³ëÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò½ä¤ëÀï½ÑÌÌ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ëµ®½Å¤ÊÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ª»Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÆóµÜ¤Î»Ñ¤È¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¤ØÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¸¶»á¤Î¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×Á´47»î¹ç¡¿3·î5Æü¡Á3·î18Æü Netflix ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¢¤ê¡Ë¡£½éÀï¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ÂÐ ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ï3·î5Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡¢¡È·Ñ¾µ¡É¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ËÂç¶½Ê³
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢Âè2²óÂç²ñ¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ØÆ³¤¤¤¿¸µ´ÆÆÄ¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¤È¡¢Netflix¤Î2026Ç¯WBC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆóµÜÏÂÌé¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Î½Å°µ¤ä¡¢¸½ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶»á¤ÏÅö»þ¤Î´Ú¹ñÀïÁ°¤Ë¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ»î¹çÁ°¤Ë°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ë´ÆÆÄ¼¼¤Ç°ßÌô¤ò°û¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿½Å°µ¤ä³ëÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò½ä¤ëÀï½ÑÌÌ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ëµ®½Å¤ÊÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ª»Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÆóµÜ¤Î»Ñ¤È¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¤ØÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¸¶»á¤Î¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×Á´47»î¹ç¡¿3·î5Æü¡Á3·î18Æü Netflix ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¢¤ê¡Ë¡£½éÀï¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ÂÐ ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ï3·î5Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£