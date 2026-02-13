²¼Ä®¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡ºÎÍÑ¸«Á÷¤ê¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½
¡¡¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡ÛÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÄ®¹©¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Î¤½¤ê¤òÀ½ºî¤¹¤ë¡Ö²¼Ä®¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡×¤Î2¿Í¾è¤ê¤Î¤½¤ê¤ÎºÎÍÑ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÃË»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Í¥ë¤¬13Æü¡¢¸ø¼°Îý½¬¸å¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ÃË»Ò¤Ï1ÏÈ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢1ÈÖ¼ê¤Î¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Í¥ë¤Ï°ú¤Â³¤¥é¥È¥Ó¥¢À½¤Î¤½¤ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Í¥ë¤Ï²¼Ä®¤Î¤½¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¾è¤ê´·¤ì¤¿¤½¤ê¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¡Ö¾Íè¤Þ¤¿»î¤»¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤¿¡£