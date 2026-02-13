１３日に行われた中道改革連合の代表選で、立憲民主党出身の小川淳也・元幹事長（５４）が、衆院選で惨敗した党の新たなかじ取り役に選ばれた。

地元の支持者らからは、期待と注文の声が聞かれた。

小川さんの高松市の事務所では、支持者ら約３０人が代表選の様子をインターネット中継で見守り、小川さんが新代表に選ばれると、拍手が起こった。同市の多田孝三さん（８１）は「苦しい状況での船出だが、香川で培った対話の力で党内をまとめ、与党に対抗してほしい」と語った。

高松市内で美容室を営む両親のもとに生まれた小川さんは、東大を卒業後、自治官僚を経て、２００５年に初当選。２０年には、ドキュメンタリー映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」で政治活動が取り上げられ、話題となった。

小川さんは代表選出後、所属議員に対し「人数が少ないので、一人あたり数人分から数十人分の仕事をお願いしなければならない。力添えを賜りたい」と呼びかけた。

中道改革は立民と公明党で結党されたが、参院議員や地方議員は立民と公明に所属したままになっている。「常勝関西」と呼ばれ、公明の基盤の一つである大阪府。公明府本部の土岐恭生幹事長（大阪市議）は「若いので、熱量をもって党をまとめてくれると期待している」と歓迎した。

一方、立民府連の山田健太副幹事長（府議）は「中道改革と立民、公明の３党が併存するままでは有権者にわかりにくい。来年春には統一地方選も控えており、組織の方向性を明確にしてほしい」と要望した。