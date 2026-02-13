市議当選で態度急変か…容疑者を知る人「偉そうな顔している」581円のインスタントコーヒー万引き容疑で市議会副議長を逮捕「金払うのがもったいなかった」

千葉県匝瑳市議会の副議長・増田正義容疑者（70）が、販売価格581円のインスタントコーヒーを万引きした疑いで逮捕された。容疑者は「金を払うのがもったいなかった」と犯行を認めている。市議会は「事実なら遺憾」とコメントし、対応を検討するとしている。

容疑者を知る人は「議員になって態度が変わり、偉そうになった」と証言する。

581円のコーヒー万引きか…市議会副議長が逮捕

500円余りのインスタントコーヒーを万引きした疑いで逮捕された増田正義容疑者（70）。

肩書は、千葉・匝瑳市議会の副議長だ。

調べに対し容疑を認め、「インスタントコーヒーが飲みたかったのですが、金を払うのがもったいなかったので盗みました」と供述しているという。

1月22日の午後2時前、匝瑳市内のコンビニエンスストアに1人で来ていた増田容疑者は、販売価格581円の瓶入りインスタントコーヒー1つを上着の内側に隠しレジへ向かい、会計せず盗み出した疑いが持たれている。選んでいた他の商品は代金を払っていた。

被害にあった店から通報を受け捜査していた警察が増田容疑者の犯行と特定し、逮捕に至った。

増田容疑者は前回の市議選で定数18のうち18番目となり、もう1人の候補と得票数で並び、くじ引きで当選。2025年12月には、月額36万円の報酬を受け取れる副議長に選ばれていた。

市議の逮捕について、匝瑳市の都祭議長は「事実なら遺憾」としたうえで、「本当にびっくり。（Q.お金に困っている様子は？）市議会議員として報酬ももらっているし、お金に困っているとか、そういったことはないと思う。（Q.インスタントコーヒー飲んでいるのを見たことは？）議会では、議員がお金を出しあってコーヒー・お茶など用意してある。議会の中で粉のコーヒーを溶かして飲むことはなかったと思う」と話す。

議会としての対応は「警察による事実確認を受け考える」としている。

容疑者を知る人「偉そうな顔している」

匝瑳市で取材をすると、増田容疑者の家には大きな門があり、門の奥にさらにいくつか建物があるようだった。

増田容疑者を知る人：

（Q.増田容疑者はコーヒーが好き？）そこまでは知らない。ただ田んぼを回っている時はコーヒーの缶をよく積んであった。

男性によると、実家が農業を営んでいた増田容疑者は建設会社に勤めたのち、市議に当選し、態度が変わったという。

増田容疑者を知る人は「会っても会話してない。（Q.なぜ会っても会話しない？）議員のくせに高ぶって、『私は議員だよ』と偉そうな顔しているから」「金に困っているわけないよ。おれらと違って…」と話した。

被害に遭ったコンビニが「1カ月で何回も万引きしている人がいる」と話していることなどから、警察は余罪についても調べている。

（「イット！」2月13日放送より）