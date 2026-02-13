¹Ë·¼±Ê¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¡Ä¡×
2·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹Ë·¼±Ê¤¬¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ë¤é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»£±Æ¤ÇÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÆü¤Ë¥»¥ê¥Õ¤¬Á´ÉôÈô¤Ö¡É¤ÈÅú¤¨¤¿¹Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤âÂ¿Ê¬¡¢ËÍ¤È¤Î2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡×¡Ö´°Á´¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥·¡¼¥óÅª¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢³ºÅö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÊÎÌ¤Î¡Ë¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Ç¤â¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÚÂ¼¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥»¥ê¥Õ¤âÎý½¬¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿É´²ó¡ª¡×¤È¥È¡¼¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤´°àú¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÈÃÊ¼è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Çµï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Á´Éô(Èô¤ó¤À)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£