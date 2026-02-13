¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©¡¡Â×´§¤Ø¤Î¾ò·ï¤Ï¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¼ç¾¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡ØCBS Sports Golazo¡Ù¤Ç¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥³¡¦¥«¥ó¥È¡¼¥ë»á¤Ï¡¢Æ±Áª¼ê¤¬¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç²ñMVPµé¤Î³èÌö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Åý·×¾å¤Î¿ô»ú¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥¢¥¤¡¦¥Æ¥¹¥È¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»ë³ÐÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â½ÅÍ×¤ÊÉ¾²Á¼´¤À¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ì¤Û¤É¥Ç¡¼¥¿¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¯¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤Î·ÏÉè¤Ë¤ÏÏ¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ÎÈá´êÃ£À®¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â±ÉÍÀ¡£¤½¤Î²ÄÈÝ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç·èÄêÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£