ÌÚÎµËãÀ¸¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥ÈÌò¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤´Ë«Èþ¡×¡ÄÌë¥É¥é¼ç±é¤ÇÃíÌÜ½÷Í¥
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£±£³Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÌÚÎµËãÀ¸¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¡ÊÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¼ç±é¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥é£±£±£µºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÏÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¤ò¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿ºî²È¡¦±§ÌîÀéÂå¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼î¤ò¡¢ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÌÚÎµ¤Ï¡¢¼î¤¬ÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¹âÅù½÷³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦³ÑÅÄÇ¦Ìò¡£ºò½©ÊüÁ÷¤ÎÆ±¶ÉÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¼ç±é¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÄ«¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ìë¥É¥é¤ÇÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£Î£È£ËÂçºå¶É¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤´Ë«Èþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤ëÇ¦¤Ï¡¢È¿¹ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ß¤Ê¤®¤ë¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡ÖÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤µ¤ó±é¤¸¤ëÍÕÌî¼î¤Î¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿Ùõ¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£