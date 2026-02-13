ÂÐÃæ¹ñÅê»ñ¡¢11Ãû±ß¤ÎÄã¿å½à¡¡25Ç¯¡¢·Êµ¤¸ºÂ®¤Ç³°»ñ°à½Ì
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ²È³°²ß´ÉÍý¶É¤¬13Æü¸øÉ½¤·¤¿2025Ç¯¤Î¹ñºÝ¼ý»ÙÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°»ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅê»ñ¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó4ÇÜ¤Î765²¯¥É¥ë¡ÊÌó11Ãû7Àé²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÈ¿Æ°¤Ç¾å¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤«¤é4Ê¬¤Î1°Ê²¼¤È°ÍÁ³Äã¿å½à¡£·Êµ¤¸ºÂ®¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ç¡¢Åê»ñ°ÕÍß¤Î°à½Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¡×¤Î´Æ»ë¶¯²½¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â·Ù²ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ÏÂÐÃæ´Ø·¸¤ÎµÞÂ®¤Ê°²½¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹ñºÝ¼ý»Ù¾å¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Ï¡¢¿·µ¬Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÎ®Æþ¤«¤é»ñ¶â²ó¼ý¤Ë¤è¤ëÎ®½Ð¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¡£³°»ñ¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Ï21Ç¯¤Î3441²¯¥É¥ë¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢24Ç¯¤Ï186²¯¥É¥ë¤ÈµÏ¿Åª¤ÊÄã¿å½à¤ËÄÀ¤ó¤À¡£Åö½é¤Î¿ôÃÍ¤Ï45²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢23Ç¯¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¤¬10Æü¸øÉ½¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢26Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÅê»ñ³Û¤ò¡ÖÁ°Ç¯¤è¤ê¸º¤é¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤¬19¡ó¡£¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤Ï17¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£