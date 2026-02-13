¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÎÂç¹¾ÀéÎ¤¡¡ÆüËÜ»þÂå¤È¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡¡¸½ºß¤Ï¥·¥Ë¥¢ÎÁ¶â³èÍÑ¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂç¹¾ÀéÎ¤¡Ê65¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡Ö¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤Î¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤È¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¹¾¤Ï1983Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢¤Þ¤¿1988Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢47ºÐ¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥¸¥ã¥º¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë°Ü½»¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥º³Ø¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Êì¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢Âç¹¾¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¡ÖÀ¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç¡×³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Ç¤Ã«¤«¤é¡Öº£¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Âç¹¾¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡ÖÎ±³Ø¤·¤¿º¢¤Ï¡¢º¬¤Ã¤³¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤µ¤¢ÃÏ²¼Å´¤Çµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ã¤ÆÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤±¤Éº£¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥Ë¥¢ÎÁ¶â¤Ç¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤â¾è¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾Ç¤Ã«¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÍè¤¿¤é¤Þ¤º¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¸À¤¤¡Ö¥·¥Ë¥¢ÎÁ¶â¤ÇÆþ¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£