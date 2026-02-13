½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡¡Í½Áª¤Ï¹âÌÚ¡¢º´Æ£¡¢ËÙÀî¤Ç½Ð¿Ø¡¡£²Âç²ñ¤Ö¤ê¶â¤Ø¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¥³¡¼¥Á¡Ö¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤ì¤Ð£±°ÌÄÌ²á¤Ç¤¤ë¡×¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÂåÉ½¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¡¦»Õ±ß¥³¡¼¥Á¤¬£±£³Æü¡¢ËÜÈÖ²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Î¸ø¼°Îý½¬¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡££±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢º´Æ£°½Çµ¡Ê£Á£Î£Á¡Ë¡¢ËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¹Ô¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤à¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¤Ê¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯³ê¤ì¤Ð£±°ÌÄÌ²á¤Ï½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÀî¤Ïº£µ¨¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë²ÃÆþ¡££×ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É¤Î£³¿Í¤ËÌîÌÀ²ÖºÚ¡ÊÎ©Âç¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç£³ÈÖ¼ê¤ËËÙÀî¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¹âÌÚ¡¢º´Æ£¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ç¯¤òÌÀ¤±¤Æ¤«¤éËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò½¸ÃÄ¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌîÌÀ¤â°ìÈ¯¤Ç½ç±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÙÀî¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢´û¤Ë£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµó¤²¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£ËÜ¿Í¤ÎÄ´»Ò¤â¤«¤Ê¤êÎÉ¤µ¤½¤¦¡£Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£