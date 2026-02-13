ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡ªÅÁÀâ¤Î°ìÌë¤ËÌó4Ëü5000¿Í¤¬Ç®¶¸¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
NYºß½»¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØÅÏÊÕÄ¾Èþ (20) in Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤¬¡¢2·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅÁÀâ¤Î°ìÌë¤Ë¡¢Ìó4Ëü5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
2021Ç¯4·î¤è¤ê³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÉð´ï¤Ë¿ô¡¹¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡£·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Þ¤Ç¸ø±éÆâÍÆ¤ä¥²¥¹¥È¤Ï´°Á´¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Í£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÊ¨¤«¤¹¡ª
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Ä¾Èþ¤Î¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ö¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤ò°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¡ØCrazy in Love¡Ù¤ò¡¢72¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏÁá¤¯¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
Â³¤¯Ì¡ÃÌ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¤ÇÂÎÎÏ¤òÁ´Éô»È¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÏÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ïº£Æü¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¿®Íê´Ø·¸¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à18ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾À¸¤ò¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤Ø¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³ØÀ¸»þÂå¡¢·Ý¿Í¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£¡ÖÄ¾Èþ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó"¤Á¤ç¤¯¤ß¡¼¤º"¤«¤é¡¢²¹¤«¤Ê¾Ð¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤Ç¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£NSC(µÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡)Æþ³Ø¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«Ä©Àï¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ó¥È¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÁÅÏÊÕÄ¾ÈþÊª¸ì¡Á¡Ù¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ø¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿Ä¾Èþ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï²Î»ì¤äµÓËÜ¤â¤¹¤Ù¤ÆÄ¾Èþ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ò°ì¼þ¤·¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕÍº´î¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¶Ê¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤¬Å¸³«¡£ºòÇ¯¤«¤éËÜ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖPeach Nap¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¦¥¬¥¬¤Î¡ØJudas¡Ù¤ò¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£°áÁõ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¡¢"ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤é¤·¤µ"Á´³«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È²½¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÄ¾Èþ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÜÉ¸¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ä¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Ä¾Èþ¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¡ª
¼Â¤ÏËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½÷À¥½¥í¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ¿Ëç¿ô¡×¡£Ã£À®¤Ë¤Ï4ËüËç°Ê¾å¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤Ï4Ëü4356Ëç¡£¸«»ö¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼øÍ¿¼°¤Ç¸ø¼°Ç§Äê¾Ú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¾Èþ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢20Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥àµÈËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë³Í¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎµÏ¿¤ò¼«Ê¬¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼øÍ¿¼°¸å¡¢²þ¤á¤Æ¸ø±é¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤±¤¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1¥«·îÁ°¤¢¤¿¤ê¤«¤éÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½àÈ÷¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿Ä¾Èþ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¥ã¥Ñ¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ü¥±¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö²ñµÄ¤Ç¤â¡Ø¤½¤ì¤Ï800¿Í¥¥ã¥Ñ¤Î¥Ü¥±¤À¤Í¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ï100¿Í¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Èþ¤¬¼«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÒÀÊ¤¬±ó¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤ÇµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ä¾Èþ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¹¹¿·¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤Îº¢¤Ï58ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤â¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÅÏÊÕÄ¾Èþ¡£¤½¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
