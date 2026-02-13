·Ù»¡¤¬°¦ÃÎ¸©¤ÎÌïÉÙ»ÔÌò½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷ ¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÍî»¥Í½Äê²Á³Ê¤ò¶È¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç»Ô·úÀßÉôÄ¹¤òÂáÊá¤Î»ö·ï
¡¡°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤Î·úÀßÉôÄ¹¤¬¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÍî»¥Í½Äê²Á³Ê¤ò¶È¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬13Æü¡¢»ÔÌò½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂðÁÜº÷¤Ï¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤ª¤è¤½15¿Í¤¬¡¢ÌïÉÙ»ÔÌò½ê¤ÎÅÔ»ÔÀ°È÷²Ý¤Ê¤É¤Ç¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Î·úÀßÉôÄ¹¡¦Î©ÀÐÎ´¿®ÍÆµ¿¼Ô(55)¤Ï¡¢µîÇ¯5·î¤ËÆþ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌïÉÙ¤Þ¤Á¤Ê¤«¸òÎ®´Û¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤Ê¤É¸ø¶¦¹©»ö3·ï¤ÎÍî»¥Í½Äê²Á³Ê¤ò¶È¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢13Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÎ©ÀÐÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹©»ö¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍî»¥Î¨¤¬99¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Í½Äê²Á³Ê¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤¿·úÀß¶È¼Ô¤¬ÊÌ¤Î¶È¼Ô¤È¼õÃíÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£