¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¾Úµò±£ÌÇ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©ÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¤ÎÃæ»³·Éµ¬ÊÛ¸î»Î¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ»³ÊÛ¸î»Î¤ÏµîÇ¯7·î¡¢¤½¤Î¸å¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃË(25)¤ÈÃæÂ¼½ð¤ÇÀÜ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢ÃË¤¬½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»£±Æ¤·¡¢ÃË¤Î¤¤¤È¤³¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Úµò±£ÌÇ¶µº¶¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥â¤Ï¥³¥«¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ëºÞ¤ò»ØÄê¤Î¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤¬¥³¥«¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë°û¤ó¤À¤è¤¦¤Ëµ¶Áõ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ãæ»³ÊÛ¸î»Î¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
