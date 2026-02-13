¡ÖË´¹ñ´é¡×¤À¤È»×¤¦20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹â¿ù¿¿Ãè¡×¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï1·î9¡Á10Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡»¡»´é¡ß20ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¡ØË´¹ñ´é¡Ù¤À¤È»×¤¦20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ë´¹ñ´é¤Ï¡¢Ñ³¤²¤ÇÃæÀÅª¤Ê°õ¾Ý¡£¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤È¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë´éÎ©¤Á¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë´éÎ©¤Á¡¢½À¤é¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÉð´ï¤ËÂ¿ºÌ¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¡£Á¡ºÙ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃæÀÅª¤Ç²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤´é¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÉ¡¤¬¹â¤¯¡¢ÎØ³Ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß23ºÐ¤ÎÆ»»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2017Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Ë´¹ñ´é¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÆ·¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´éÎ©¤Á¤¬ÍÄ¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¹¤Ù¤Æ´Ý¤Ã¤³¤¤¤¿¤á¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÍÄ¤¤´éÎ©¤Á¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¡ØË´¹ñ´é¡Ù¤Î³µÇ°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ·Á¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
