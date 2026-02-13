ÆüËÜ¤ÎÊ´Àã¡ÖJAPOW¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥¦¡Ë¡×³°¹ñ¿Í¤ËÂç¿Íµ¤¡¡ÌîÂô²¹Àô¤ÎÏ¼¤Ç¥¹¥¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤à»Ñ¡¡ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÂ¿¤µ¡¡ÊÌ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤â¡ÈÍ¶Ã×¹çÀï¡É
Ä¹Ìî¸©¤ÎÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥´¥ó¥É¥é¾è¤ê¾ì¤Ë¤ÏÂç¹ÔÎó¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤·¤¿¡£
¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¡¢³¤³°³ÆÃÏ¤«¤éÍè¤¿¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¿Í¡§
¤³¤³¤ÎÀã¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÎ¹¹Ô¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤Ç¤â¿§¤ó¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Í¡£¡ÊÀã¤¬¡Ë¤È¤Æ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤â¤±¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÈÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÎÀã¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í¡§
JAPOW JAPOW¡Á¡ªÆüËÜ¤ÎÊ´Àã¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ËèÇ¯¡È¥¸¥ã¥Ñ¥¦¥·¡¼¥º¥ó¡É¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¿Í¡§
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀã¡¢JAPOW¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡£
¡ÖJAPOW¡×¤È¤Ï¡¢JAPAN¤ÈPOWDER SNOW¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¿Í¡§
¥¹¥¡¼¤ËºÇÅ¬¤ÊÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àã¡£
¥«¥Ê¥À¤«¤éÍè¤¿¿Í¡§
Ê´Àã¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¡£
¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÀã¤¬Éñ¤¦ÆüËÜ¤ÎÊ´Àã¤òµá¤á¤ÆÍèÆü¤¹¤ë³¤³°¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤«¤é¹¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¤â¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ç·Ú¤¤Ê´Àã¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤ËÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¡ÖÇò¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÉ®Æ¬¤ËÌó40¥«¹ñ¤«¤é¥¹¥¡¼µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¡£
ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤Ê¿Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ1Æü¤¢¤¿¤ê1000¿Í¤Û¤ÉµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
JAPOW¿Íµ¤¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌõ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂô²¹Àô¡¦ÊÒ¶Í´´Íº¼ÒÄ¹¡§
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê¸²½¤È¤«Îò»Ë¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂ¼¤ÎÃæ¤ËÁ´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢ÌîÂô¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê´Àã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë²¹Àô³¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¼èºàÈÉ¤¬¤Õ¤â¤È¤Î²¹Àô³¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¤Î²¹Àô³¹¤ò³Ú¤·¤à³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡ÖJAPOW¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ë¥»¥³¤äÇòÇÏ¤ËÂ³¤±¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÌîÂô²¹Àô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·³ã¡¦ÅòÂôÄ®¤Î¥¬¡¼¥éÅòÂô¥¹¥¡¼¾ì¤â¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¥¿¥¤¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤·¡¢2025Ç¯¤ËÈæ¤Ù1³ä¤Û¤ÉÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¡¼¥éÅòÂô ·Ð±ÄÀïÎ¬Éô¡¦Ãæ´ÛÇî»ËÉôÄ¹¡§
Åö¥¹¥¡¼¾ì¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¯Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¸À¸ì¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇPR¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÃÏÆ»¤ÊÍ¶Ã×ÀïÎ¬¤¬¡£
¾å±Û¿·´´Àþ¤¬Ä¾·ë¤¹¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÅìµþ¤«¤éÆüµ¢¤ê´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¡¼¥éÅòÂô ·Ð±ÄÀïÎ¬Éô¡¦Ãæ´ÛÇî»ËÉôÄ¹¡§
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤â¥Ü¡¼¥É¤â»ý¤¿¤º¤Ë¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ»³¤Î¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Å¸Ë¾¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£