15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î49µ¡´Ø¤¬»²²è¤¹¤ë¡Ö¿¢Êª¤ÎÀ±·×²è¡×¤¬ËÌµþ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
ËÌµþ¤Ç2·î11Æü¡¢Ãæ¹ñÇÀ¶È²Ê³Ø±¡¤¬Ãæ¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤È¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ²Ê³Ø·×²è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¢Êª¤ÎÀ±·×²è¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¤Î49¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Î¦¾å¿¢Êª¤Î¼çÍ×¤Ê·ÏÅý¤Î°äÅÁ»Ò¥³¡¼¥É¤ò²òÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤Ê¡Ö¿¢Êª¤ÎÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡×¤òÉÁ¤¡¢¿©ÎÈ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝ¸î¡¢¿·ÌôÈ¯¸«¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿¢Êª¤ÎÀ±·×²è¡×¤Î¼çÍ×ÀÕÇ¤¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñÇÀ¶È²Ê³Ø±¡¿¼¥»¥óÇÀ¶È¥²¥Î¥à¸¦µæ½ê¤Î²¦Îï¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¿¢Êª¥²¥Î¥à¤È¤·¤Æ¥·¥í¥¤¥Ì¥Ê¥º¥Ê¤Î¥²¥Î¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢99¡ó°Ê¾å¤ÎÎ¦¾å¿¢Êª¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤»²¾È¥²¥Î¥à¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢¿¢Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢Å¬±þÀµÚ¤Óµ¡Ç½¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÇ½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÍÎà¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤È±þÍÑ³«È¯¤òÃø¤·¤¯À©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¢Êª¤ÎÀ±·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢»²¾È¥²¥Î¥à¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤ä²Ê¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÏÅýÈ¯À¸¥²¥Î¥à³Ø¤Ë¤è¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¹â²òÁüÅÙ¤ÇÇ¯Âå¤ò¹»Àµ¤·¤¿Î¦¾å¿¢Êª¤Î´°Á´¤Ê·ÏÅýÈ¯À¸¼ù¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×¤Ê¿¢Êª·²´Ö¤Î¿Æ±ï´Ø·¸¤ÈÊ¬²½¤Î»þ´ü¤òº¬ËÜ¤«¤é²òÌÀ¤·¡¢´°Á´¤Ê¿¢Êª¤Î¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡×¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë