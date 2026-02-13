¡ÖWBC¡×¥¹¥È¥¢¤¬½ÂÃ«¡õ²¡¾å¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡¡500¼ï°Ê¾å¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬½¸·ë
¡¡¹ñºÝÌîµåÂç²ñ¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC¡Ê°Ê²¼¡§World Baseball Classic¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬½¸¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¡ÖWORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE¡×¤¬¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëMIYASHITA PARK¤ÈÅìµþ¡¦²¡¾å¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¡ª¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖWORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE¡×¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¹âÍÈ´¶¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ë¡¢¡ÖWorld Baseball Classic¡×¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥È¥¢¡£
¡¡³Æ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖWorld Baseball Classic¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É500¼ï°Ê¾å¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤éÁ´Áª¼ê¤Î¥Í¡¼¥à¡õ¥Ê¥ó¥Ð¡¼T¥·¥ã¥Ä¤â¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×POOL C¡ÊÅìµþ¥×¡¼¥ëpresented by ¥Ç¥£¥Ã¥×¡Ë¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂåÉ½¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»ÜÀßÆâ¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWorld Baseball Classic Tokyo Fan Zone presented by dip¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Î¾Å¹ÊÞ¤È¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤Ç¸½¶â¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¡£ÂÔµ¡Îó¤ò·ÁÀ®Í½Äê¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
