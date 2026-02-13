「ニューヨーク・ポスト」が「一回り大きくなった」

“鎧”に注目が集まっている。ドジャースの大谷翔平投手がキャンプ地アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを実施。米地元紙「ニューヨーク・ポスト」は12日（日本時間13日）、「ショウヘイ・オオタニ、ドジャースのスプリングトレーニングに筋肉が仕上がった姿で復帰」との見出しで記事を掲載。その“巨大化”を伝えている。

同紙のエドワード・ルイス記者が「ショウヘイ・オオタニは、今オフに筋トレとプロテイン摂取に力を入れていたことが明らかだ」と伝えた。キャンプ地に姿を現した大谷について「見た目でも身体が一回り大きくなったことが分かる」と指摘している。

SNS上で拡散されている写真にも言及し、「上半身が数インチほど増したように見える」と分析。その変化は明白で「胸の（筋トレ）日をサボっていないのは明らかだね」と冗談交じりに称賛する声もあるという。

同紙は「もちろん、オオタニはこれまで決して小柄だったわけではない」と前置き。その上で身長6フィート3インチ（約192センチ）の大谷について、昨季の球団公式HPのデータでは体重210ポンド（約95.3キロ）と記載されていたことを紹介した。

しかし、2026年シーズンに向けてさらに増量していることをうかがわせる様子に「これまで何年も、4度のMVPに輝いたこの男を抑えようとしてきたMLBのチームにとっては恐ろしい光景だ」と対戦相手にとっての脅威を強調。地元メディア「ドジャース・ネーション」の公式X（旧ツイッター）も11日（同12日）に反応し「胸の（筋トレ）日は絶対サボるな」と記し、分厚い胸板が強調された写真を投稿していた。大谷の“進化”に米も注目している。（Full-Count編集部）