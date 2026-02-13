¡Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡×¥Çー¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤á¤°¤êÃæÉôÅÅÎÏ¤¬¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ¤ÇÃæ´ÖÊó¹ð ÃÏ¸µµÄ°÷¤«¤é¸·¤·¤¤ÄÉµÚ=ÀÅ²¬¡¦¸æÁ°ºê»Ô
ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î¿³ºº¤ò½ä¤ë¥Çー¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤Ç¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï2·î13Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÇÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÎÍÍ»Ò
ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÏÇ³ÎÁ¥×ー¥ë¤ä¸¶»ÒÏ§·ú²°¤Ê¤É¼ç¤Ê»ÜÀß¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¤¬ÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³ÎÁ¥×ー¥ë¤ä¸¶»ÒÏ§·ú²°¤Ê¤É¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤¬2013Ç¯¤Ë¼¨¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¥Çー¥¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀßÄê¤·¤¿¡Ö²þÂ¤¹©»öÍÑÃÏ¿ÌÆ°¡×¤ÇÉ¾²Á¡£¤¤¤º¤ì¤Î»ÜÀß¤â°ÂÁ´À¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×Áê¼¡¤°¸·¤·¤¤»ØÅ¦
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡£
¡ã»ÔµÄ¡ä¡Ö²þÂ¤¹©»öÃÏ¿ÌÆ°¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡ã»ÔµÄ¡ä¡Ö1200¥¬¥ë¤Î¹©»öÍÑÃÏ¿ÌÆ°¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦²þÂ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ã»ÔµÄ¡ä¡ÖËü¤¬°ì²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¡ãÃæÉôÅÅÎÏ ËÅÄÅ¯Ìé¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¡ä¡ÖÅöÁ³¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï2·î19Æü¤«¤é¸æÁ°ºê»ÔÆâ8¤«½ê¤Ç½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
