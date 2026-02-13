¡ÖË½¹Ô¤Ë¤Ï¹éÌä¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×ÃÎ¿ÍÃËÀ¤ò»àË´¤µ¤»°äÂÎ¤ò¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ°ä´þ ¸µË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò16Ç¯¤ÎÈ½·è=ÉÍ¾¾»Ô
2023Ç¯7·î¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢ÃÏºÛÉÍ¾¾»ÙÉô¤Ï¡¢ÃË¤ËÄ¨Ìò16Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¸µË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÇÁí¹ç¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È¤ò±Ä¤àÈï¹ð¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ï2023Ç¯7·î¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Ç²òÂÎ¹©¤ÎÃË¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢°äÂÎ¤ò¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Ö¤ÎÃæ¤Ë°ä´þ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¶¦ËÅ¤·¤¿ÃË¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤«¤Ä°¼Á¡×ºÛÈ½Ä¹¤¬»ØÅ¦
È½·è¸øÈ½¤Ç¡¢ÃÏºÛÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÎÐÔ»ÊÄ¾ÈþºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖË½¹Ô¤Ë¤Ï¹éÌä¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤«¤Ä°¼Á¤Ê¤â¤Î¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ä¨Ìò16Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
