¡¡ÅìÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤é¤¬¶¦Æ±¸¦µæÁê¼ê¤«¤é¹â³ÛÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï£±£³Æü¡¢Æ±Âç³Ø±¡¸µ¶µ¼ø¤Ç°å»Õ¤Îº´Æ£¿­°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£²¡Ë¤ò¼ýÏÅºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¡¢Æ±Âç³Ø±¡¸µÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤Î°å»ÕµÈºêÊâÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£¶¡Ë¤òÆ±ºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£

¡¡£²¿Í¤òÀÜÂÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±¸¦µæÁê¼ê¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×ÂåÉ½Íý»ö¤Î°úÃÏ¸ù°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£²¡Ë¤òÂ£ÏÅºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£

¡¡ÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´Æ£¡¢µÈºêÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£²£³Ç¯£³·î¡Á£²£´Ç¯£¸·î¡¢Æ±¶¨²ñ¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢°úÃÏÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡¢¹âµé¥¯¥é¥Ö¤äÀ­É÷Â¯Å¹¤Ç¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó£±£¸£°Ëü±ßÁêÅö¡¢µÈºêÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó£±£¹£°Ëü±ßÁêÅö¤ÎÀÜÂÔ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¸¡¤Ï£³¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£