¡¡Ê¿ÄÍ»Ô¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¡¢£Ê£ÒÊ¿ÄÍ±Ø¼þÊÕ¤Î¤ª¤ª¤à¤Í£²£°Ç¯¸å¤Î¾ÍèÁü¤ò¼¨¤¹¡ÖÊ¿ÄÍ±Ø¼þÊÕÃÏ¶è¾Íè¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Æ±±ØÆî¸ý¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ï¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤òÁÛÄê¤·¤¿·Á¾õ¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»ÜÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¾ÅÆî¤Ò¤é¤Ä¤«¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¾ÅÆî¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥ë¡×¤Î¼ÖÆ»¤ò¡¢¼·Í¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊÞÁõ¤ËÂÇ¤Á´¹¤¨¤ë¡£
¡¡¾Íè¹½ÁÛ¤Ï»Ô¤¬ºòÇ¯£³·î¤ËºöÄê¡£Æî¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤ÉºÇ¿·µ»½Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥í¡¼¥¿¥ê¡¼À°È÷¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤¬¤¢¤ê¡¢£´¡Á£¶Ç¯¸å¤Î´°À®¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£