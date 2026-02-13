ÃæÆ»¡¦¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¡¢½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔÊÙ¶¯¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï£±£³Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÂåÉ½Áª¤ÎÅê³«É¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸µÎ©·ûÌ±¼çÅÞ´´»öÄ¹¤Î¾®Àî½ßÌé»á¡Ê£µ£´¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¸µÎ©Ì±À¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤Î³¬ÌÔ»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤¿¡£ÆÀÉ¼¤Ï¾®Àî»á¤¬£²£·É¼¡¢³¬»á¤¬£²£²É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÄ¾¸å¤Ë¿·ÂåÉ½½¢Ç¤²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÃæÆ»¤ÎµÄÀÊ·ã¸º¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬¼«Ì±¤Ë½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤Ê¡ÄÎã¤¨¤Ð¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤ó¡©¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£²¿Ê¸½ñ¡©¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ó¡©¡¡¥¨¥¯¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡©¡¡¥¨¥Õ¥¹¥¿¥·¥óÊ¸½ñ¡©¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÉÔÊÙ¶¯¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤È¤Ï¾¯½÷Çã½Õ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àµî¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤ëÁÜºº»ñÎÁ¤Î¤³¤È¡£ÊÆ·ÝÇ½³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ä±Ñ²¦¼¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó¶è´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî°ì¶è¤Ç¾®Àî»á¤ÈÀï¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊ¿°æÂîÌé»á¤¬½µ´©»ïÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Ï°ìÀÚ¤ÎÌÌ¼±¤â´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È£Ø¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
