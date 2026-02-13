県内の公立高校では、合格発表の際、不合格の受験生だけに事前に結果を伝える「不合格者の内示」という仕組みがありました。全国唯一の取り組みでしたが、県教育委員会は今年度からの廃止を決めました。なぜなのか？取材しました。

県内の公立高校の合格発表で行われてきた「不合格者の内示」。発表の午前11時より前に、高校から中学校に不合格となった受験生の受験番号を伝え、中学校から受験生に結果を電話で知らせる仕組みです。

全国では鹿児島だけで続いてきた「不合格者の内示」

（県教育員会・高校教育課 吉元彰一課長）「本県独自の取り組みとしてこれまでやってきた。不合格になった場合の子どもたちへの配慮という意味で、中学校などから求めがあった場合に対応してきた」

合格発表の場で不合格の受験生を傷つけないようにと、全国では鹿児島だけで続いてきた「不合格者の内示」。県教育委員会は今年度からの廃止を決定しました。

街で話を聞いてみると、様々なエピソードが…

（20代）「電話が担任の先生からかかってこなかったら合格」

（記者）「ことしからなくなる」

（20代）「合格していても不合格でも自分で確認できるのはいい」

（30代）「電話があったら落ちただった。今は固定電話がそもそも少ない」

Q.娘の合格発表はどんな気持ち？

（40代）「生きた心地がしなかった。（娘の合格発表時に）実家の母から電話があった『もう今ちょっと電話しないで』って冷たく切りました。『分かったらこっちから電話するから』と」

一方で、県外の人にとっては意外な制度のようです。

（福井から観光）「（直前の電話は）ない。高校に行って番号があるか見に行く、大学受験の発表と似ている」

（岐阜から観光）「そういうことは今はない」

廃止の理由は・・・

「不合格者の内示」の廃止は、ネット上で合格発表をするようになったことが大きな理由の1つだといいます。

去年は、高校から中学校への連絡に不手際があり、不合格だった受験生に事前の連絡をしなかったケースもありました。

（県教育員会・高校教育課 吉元彰一課長）「今それぞれの高校でウェブ上で個人の受験番号が分かるようになった、高校での掲示をやめたところもあるという背景と、中学校と教育委員会と協議してこの形に落ち着いた」

県教委は「内示が廃止されても生徒へのケアができるよう、関係者がすぐに合格発表を見られる環境を整えていく」としています。

