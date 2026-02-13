沖永良部島・和泊町で今月10日、30代男性が倉庫で血を流して倒れているのが見つかりその後、死亡しました。警察は男性の死因や事件性の有無などを調べていて、地域では不安も広がっています。

沖永良部警察署によりますと、今月10日午後8時半すぎ、和泊町国頭にある倉庫で、農業・船岩拓也さん（37）が首から血を流して倒れているのを親族が見つけ、消防に通報しました。船岩さんは搬送先の病院で死亡しました。

（記者）「男性が倒れていた倉庫では今も捜査が進められています」

船岩さんが発見されて3日目の13日、警察が現場の倉庫で鑑識作業を続けていました。

周辺の住民によりますと、船岩さんは花き農家で、地域のスポーツ活動にも参加していたということです。

（船岩さんの知人）「地域に貢献して、真面目で素直でいい人。事件か事故か分からず、周囲の人も不安がっているので早く解決してほしい」

（現場近くの住民）「びっくりです。ここは家も少ないし静かなところなので。まだちょっと何が起こったのか情報がないので、不安は不安」

警察は船岩さんの死因を調べるとともに、事件と事故両面で捜査をしています。

・