先週末に開幕した、明治安田Jリーグ百年構想リーグ。開幕黒星発進となった鹿児島ユナイテッドFCは、15日日曜日、再びのホーム戦で琉球と対戦します。今季初勝利へ選手たちも強い決意を述べました。

雪が降る日曜日に行われた、明治安田J2・J3百年構想リーグの開幕戦。

ユナイテッドは、リーグ戦初出場となるGK・川上や、大卒ルーキーのFW・中山、MF・嵯峨ら新戦力が先発入りし、スタメン11人中、5人が新加入に。昨シーズンまでと同じ4－4－2のフォーメーションで臨みました。

守備陣では、半数以上が昨シーズンから入れ替わったなか、ユナイテッドの1失点目、2失点目はともにセットプレーから。昨シーズン最も多かった、セットプレーからの失点をどう防ぐかが、今季も重要になりそうです。

（新加入・GK 川上康平選手）「ゴールキーパーを中心に守備範囲をもっと広げる、守備陣の統一をもっとちゃんとしていかないといけない」

一方の攻撃面では、「作り出せた」攻撃で2得点を挙げたユナイテッド。しかし、宮崎に敗れ選手たちも悔しさをにじませました。

（新加入・GK 川上康平選手）「緊張も凄いあって、ふわふわしている感じもあって、悔しい試合でしたし、不甲斐ないという思いが一番」

それでも11日は、雨の中、活気ある雰囲気でトレーニングに臨んだ選手たち。

（新加入・DF 村松航太選手）「雰囲気悪いかなと思ったがそんなこともなく、いい強度のいい練習ができた」

次の相手は、開幕戦白星の琉球。開幕戦ではセットプレーやクロスから、ゴールを奪いました。

（村主博正監督）「だいぶ力があるなと思う。セットプレーでやられて追う展開になると厳しくなってくる、風下・風上の場合含めてどうするか今週トレーニングしていきたい」

ホームの大声援の前で今シーズン初勝利を挙げられるか。15日試合に臨みます。

（新加入・GK 川上康平選手）「チームとして戦う姿勢を見せて、絶対勝ち点3を取って、ホーム初勝利をつかみ取りたい」

次の試合は15日日曜日、再びホームで琉球と対戦。先着8000人には、こちらのブランケットのプレゼントがあります。ぜひ会場で！

