来月3日は、桃の節句。ひな人形が飾られ始める時期です。時代の変化に合わせ、より手軽でコンパクトなものが人気のようです。

（記者）「こちらではひな人形がずらりと並んでいます。特に目立つのがピンクや白を基調とした柔らかい色合いのひな人形です」

鹿児島市のイオン鹿児島店では、ひな人形の特設コーナーが設けられています。

子どもの健やかな成長を願い立春の頃から飾りはじめるひな飾り。売り場には、およそ50点が並び売れ筋は5万円から8万円台です。

（1歳の娘と）「1人目なのでせっかくなら大きいものを飾りたい。このまま素直に育ってくれたらうれしい」

（娘）「かわいい」

（5歳の娘と）「キャラクターのひな人形など、変わっていて面白い」

以前は段飾りが定番でしたが最近は、飾り付けや片付けが手軽にできるコンパクトなひな飾りが人気です。

そして、今年のトレンドは？

（イオン鹿児島店 杉野敬一さん）「生活感にあった白ベース・木目調が人気」

洋室にもなじむよう木目をいかしたひな飾りです。さらに・・・。

（イオン鹿児島店 杉野敬一さん）「収納飾りで箱にすべて収まる」

トレンドはほかにも。

（イオン鹿児島店 杉野敬一さん）「ケース飾り。出し入れやすく飾りやすくお手入れしやすいのが特徴。今年初めてケースにも模様を入れた」

ひな飾りに込める子どもの健やかな成長を願う思いは変わりませんが、選び方は時代や暮らしに合わせ変化しています。

