住友生命保険社長・高田幸徳、健康増進型保険「バイタリティ」の新たな展開とは？
「今回の商品は『進取不屈の商品だ』とみんなで誓い合って、世に出すことができる」─住友生命社長の高田氏はこう話す。コロナ禍以降、全世界的に健康増進への意識が高まった。その中で住友生命が展開してきた健康増進型保険 「Vitality」が好評。そして今回、その保険に「貯蓄」の機能を追加した新商品を発売する。世界初、業界初だけに、その開発には難しさも伴った。人口減、市場縮小が続く中、新たな需要を掘り起こす取り組みが続く。
「安心」の価値をどう広げていくか
─ 国内外の政治・経済情勢が混沌としている中ですが、今後をどう見通しますか。
高田 まず2025年を振り返ると、トランプ大統領の２期目が始まり、相互関税の問題が起きました。また、日本も新政権になるなど内外ともに大きな環境変化があった年です。
また、我々金融機関にとっては「金利ある世界」が戻り、日本経済も1つの大きな山を越えました。日経平均株価も5万円を上回るなど、少し前までは信じられない水準まで上昇しており、ファンダメンタルズは堅調だと言えます。
これから先を見ると、2026年は「団塊の世代」の皆さんが75歳を超えて後期高齢者になられますし、人口減少、労働者不足の問題が本格化してきます。
我々生命保険業界が、今まで提供してきた「安心」の価値をどのように広げていくか、あるいはさらに増していくかという1つの大きなターニングポイントを迎えているのではないかと考えています。
─ 2025年7月に生命保険協会会長に就任しましたね。どう取り組んでいきますか。
高田 今回は3つの柱を掲げています。
第一に「顧客本位の業務運営の推進」です。昨今、営業職員チャネルの不祥事や、大規模代理店の顧客本位を逸脱したような営業といった問題がありました。今般の保険業法改正に合わせ、業界としての信頼を得られるよう各販売チャネル、お客様としっかり向き合っていきたいと思っています。
第二に「持続可能な社会とよりよい未来への貢献」です。国民の未来を考えた時に、経済的な問題に加え心の問題、社会とのつながりといった問題の解決が重要になってきます。そこで「ウェルビーイング」をキーワードとして、生命保険業界として「ウェルビーイング」への貢献に取り組んでいきます。
生命保険は元々、万が一の時に経済的負担を担保するものでしたが、それに加えてファイナンシャル・ウェルビーイングとして資産形成に寄与していきます。
また、生命保険会社は機関投資家としての側面もあり、資産運用を通じて資産運用立国の実現にも貢献していきます。これらの取り組みが、持続可能な社会の実現に向けて重要であると考えており、業界を挙げてしっかりと取り組んでいきます。
また、生保業界は比較的女性の従業員が多い業態ですから、女性が働きやすい職場づくりが重要です。
女性の活躍をより一層推進していくためには、「アンコンシャス・バイアス」といって、無意識のうちに持つ価値観で「女性は（あるいは男性は）こうあるべき」という考えになっていないかを見直す必要があります。協会としても会員各社にアンケート調査するなどして、事例の収集や共有を行います。
また、女性リーダーのネットワークづくりにも取り組みます。
─ 自分たちが当たり前と思っていることも見直していくということですね。
高田 ええ。そして第三に「業界の健全な発展に資する情報発信」です。生命保険協会には情報発信という役割もあります。
