¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¥Ê¥·¡ª¡Ö¤µ¤µ¿È¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ö¤ä¤»¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿©»ö¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ï¥à¥ê¡ª¡×¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¥À¥¦¥ó¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¤µ¤µ¿È¤ÈÇòºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ
Ã¸Çñ¤Ê¤µ¤µ¿È¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¾Æ¤¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¡ª
¡ã¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë¡ä
¤ª¤«¤º¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ßÄã»é¼Á¤ÇËþÊ¢¤Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï1¿©20g°Ê¾å¡¢»é¼Á¤Ï1¿©15g°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡£Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¡¢Æù¤Î»é¿È¤äÌý¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢´¶¤âÂç¡£
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬277kcal¡¿±öÊ¬2.9g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á29.6g¡¢»é¼Á8.3g
¡¦¤È¤ê¤µ¤µ¿È¡Ê¶Ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¡¦¡¦¡¦ 4ËÜ¡ÊÌó200g¡Ë
¡¦ÇòºÚ ¡¦¡¦¡¦1/6³ô¡ÊÌó350g¡Ë
¡¦¤·¤á¤¸¡¦¡¦¡¦ 1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó100g¡Ë
¢££Á
¡¡¨¦Æ¦Æý¡ÊÀ®Ê¬ÌµÄ´À°¡Ë¡¦¡¦¡¦ 2¥«¥Ã¥×
¡¡¨¦ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡¢¤ß¤½¡¦¡¦¡¦ ³Æ¾®¤µ¤¸2
±ö¡¡¾®ÇþÊ´¡¡¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡¤³¤·¤ç¤¦
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥ÇòºÚ¤Ï²£3cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤È¼´¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¤·¤á¤¸¤Ï¤Û¤°¤¹¡£¤µ¤µ¿È¤Ï°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1/2¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÇòºÚ¤Î¼´¤È¤µ¤µ¿È¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤µ¿È¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¤µ¤µ¿È¡¢ÇòºÚ¤Î¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ2¡Á3Ê¬¾Æ¤¡¢¤µ¤µ¿È¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3¡¥¤·¤á¤¸¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¾¯¡¹¡¢¿åÂç¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó10Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤êÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éA¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Çº®¤¼¡¢¤µ¤µ¿È¤òÌá¤·Æþ¤ì¤Æ1¡Á2Ê¬²¹¤á¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
µíÆý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¦Æý¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»é¼Á¤òÌó30¡ó¥«¥Ã¥È¡ª¡¡
¤È¤í¤Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÇòºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤³¤Ï¥í¡¼¥«¥í¥ê¡¼¤À¤·¡¢¤µ¤µ¿È¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¤È¤¯¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¥Ï¥ë¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ¤³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿UTUWA
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹