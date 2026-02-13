ワットマン <9927> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(20:15)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.2％減の3.9億円に減り、通期計画の7.3億円に対する進捗率は53.1％にとどまり、5年平均の64.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の3.4億円に急拡大する計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来20円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.6％減の1.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.6％→5.6％に悪化した。



株探ニュース

