

○美樹工業 <1718> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.83％にあたる2万株(金額で1億6000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から2月28日まで。



○グリコ <2206> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.23％にあたる460万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月1日から12月30日まで。



○オリコンＨＤ <2498> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.70％にあたる33万株(金額で10億5435万円)を上限に、2月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○キリンＨＤ <2503> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.2％にあたる5000万株(金額で800億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月6日から27年2月12日まで。また、発行済み株式数の10.7％にあたる9800万株の自社株を消却する。消却予定日は3月3日。



○カゴメ <2811> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる60万株(金額で18億円)を上限に、2月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ミラタップ <3187> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.21％にあたる40万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から6月30日まで。



○川田テク <3443> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.47％にあたる43万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から6月24日まで。



○ビリングシス <3623> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.59％にあたる10万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月20日から5月31日まで。



○オプティム <3694> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.27％にあたる70万株(金額で3億5700万円)を上限に、2月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は3月13日付で消却する。



○ガンホー <3765> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.86％にあたる210万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から6月23日まで。また、発行済み株式数の23.13％にあたる1600万株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。



○ラクス <3923> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.44％にあたる880万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から3月19日まで。取得した自社株は3月31日付で全て消却する。



○ザ・パック <3950> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.24％にあたる180万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から12月31日まで。



○ユーザーロカ <3984> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.12％にあたる50万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から8月5日まで。



○ファブリカ <4193> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.55％にあたる24万5000株(金額で4億9980万円)を上限に、2月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ハイブリッド <4260> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.74％にあたる20万株(金額で7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から5月15日まで。



○フルキャスト <4848> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.43％にあたる15万株(金額で1億9300万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から3月23日まで。



○フコク <5185> [東証Ｐ]

発行済み株式数の9.65％にあたる170万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○岡部 <5959> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.71％にあたる170万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から7月24日まで。



○アドベンチャ <6030> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.0％にあたる30万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から5月29日まで。



○西部技研 <6223> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.41％にあたる70万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から6月23日まで。



○荏原 <6361> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.66％にあたる300万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から12月31日まで。また、発行済み株式数の1.08％にあたる500万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○ホシザキ <6465> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.6％にあたる800万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月17日から11月30日まで。



○オーケストラ <6533> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.14％にあたる15万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から4月30日まで。



○ＯＢＡＲＡＧ <6877> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.87％にあたる120万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から27年2月15日まで。



○小田原機器 <7314> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる5万株(金額で6500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から2月27日まで。



○Ｓｏｌｖｖｙ <7320> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.88％にあたる22万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から5月31日まで。



○Ｄｍミックス <7354> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.23％にあたる150万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から5月29日まで。



○ノーリツ鋼機 <7744> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.49％にあたる160万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から6月30日まで。取得した自社株は7月1日付で全て消却する。



○イメージＭ <7793> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.4％にあたる6万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から7月31日まで。



○ナイス <8089> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.66％にあたる31万7500株(金額で6億5436万7500円)を上限に、2月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＴＲＥＨＤ <9247> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.37％にあたる65万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月16日から5月31日まで。



○ＴＫＣ <9746> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.13％にあたる110万株(金額で44億3580万円)を上限に、2月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は2月27日付で消却する。



○東テク <9960> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.44％にあたる18万株(金額で7億7490万円)を上限に、2月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



