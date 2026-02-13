小泉今日子、「旅人になろうと思ってます」還暦ツアー終了後に“休養”告白　“白髪ビジュ”継続で「老い」との向き合いに集まる支持

2月11日、歌手の小泉今日子が、報道番組『news23』（TBS系）のインタビュー企画に出演した。長らく、音楽活動をしてきたが、“老い”との向き合い方が注目を集めている。

小泉は2月4日に60歳の誕生日を迎え、1月から5月までツアーを開催している。ただ、「5月までツアーが続くんですけど、それが終わったら少し久しぶりに休養期間をいただいて、その間に、これからなにをしようか考える時間を設けてみようかな」と、ツアー終了後に休養に入ることを明かした。

「休養期間を設ける理由について、小泉さんは『どうしても日常的に仕事しているとインプットよりアウトプットのほうが多くて、苦しいときもあるんですね。なので、完全にインプット期間。ツアーが終わったら、私は旅人になろうと思ってます』と説明しました。計画を立てて行動するのは苦手なため、マイペースに旅をすることを考えているそうです」（芸能記者）

新たな決意を明かした小泉だったが、放送後のXでは、

《元祖オシャレ番長な人が白髪隠ししないでいてくれるの助かる！》

《髪色が白髪と茶色と黒髪のバランスがいいじゃん》

《女優の仕事やテレビ以外の時以外はナチュラルで白髪もあるしノーメイクだったりナチュラルなメイクで過ごしてるとこ、なんか素敵で、私もこんな感じに大人として生きたいなと思った》

など、“白髪ビジュ”に注目する声が聞かれていた。小泉の前髪やフロント付近に白髪が生えていたが、少し前からこのスタイルは話題にあがっていたようだ。

「2025年4月期のドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）で主演を務めた際、前髪部分を中心に白髪があることが指摘されてきました。年齢を重ねると、悩みの種になりがちな白髪ですが、小泉さんはほかの部分の髪色を調整し、白髪部分がメッシュのようになり、上手に付き合っていると好評だったのです。今回、小泉さんにインタビューしたTBSの上村彩子アナウンサーも、スタジオで白髪交じりのヘアースタイルを絶賛していました」（前出・芸能記者）

小泉は1982年にアイドルとしてデビューし、松田聖子、中森明菜とともに一時代を築いた。2018年に所属事務所から独立するなど環境の変化がありつつも、音楽活動を続けてきたが、“老い”と向き合っているようだ。

「2022年のラジオ番組『SUBARU Wonderful Journey〜土曜日のエウレカ〜』（TOKYO FM）に出演した際、小泉さんは40代から身体の変化を感じるようになったことを告白しました。ただ、『老化は進化ってことです』と、年齢を重ねることに対するネガティブな見方を変えたことを明かしたのです。還暦になり、無理に仕事を詰め込まず、自由に旅をしたい思いを打ち明けるなど、自然体の姿が支持されているのかもしれません」（同前）

“還暦アイドル”として新たな道を切り開いていきそうだ。