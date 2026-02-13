ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は13日、ノルディックスキー男子10キロフリーコースで選手が間違えるハプニングが発生した。

10キロのタイムを競うレース。ジョンスティール・ヘーゲンバック（米国）は上裸に21番のビブスをつけただけ、タンクトップにへそ出しの“薄着”で出場し、ファンの視線をくぎ付けに。力強く滑っていたものの、コースの間違いに気づきUターン。曲がる箇所を間違えて直進してしまったとみられる。米放送局「NBC」の実況席は「3周しますが、それぞれのラップでコースが違うのです」「注意が必要です」と指摘した。

上半身裸にコース間違いという“情報渋滞”に、日本のネット上でも瞬く間に反響を呼んだ。

「上半身ビブスだけでもインパクト大なのにコース間違えちゃうとかもう記憶に残る選手になりましたわ21番」

「ビブスだけの選手コース間違えちゃった…」

「寒くて判断能力落ちてそう なんか着せてあげたい」

「コース分岐のところに誰もいないのか？そんなはずは…。」

「ビブ以外上半身裸の選手がコースを間違えただと…？この時点で話題性だけならダントツトップだな」

「半袖マン痛恨のコース間違い…」

「コースはなぜこんなにわかりずらいんや？」

「タンクトップ交差点！！」

「コース間違えるの可哀想、、、誘導スタッフおらんのや」

よもやのハプニングに同情的な声が寄せられた。ヘーゲンバックは21分41秒1でフィニッシュした。



