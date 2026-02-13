45歳での第2子出産も話題に

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは男子フリーが13日（日本時間14日）に、女子はショートプログラム（SP）が17日（同18日）、フリーが19日（同20日）に行われる。盛り上がりが期待される中で、日本でもおなじみの米国の伝説的スケーターの今が注目を集めている。

現役時代の面影がしっかりと残っている。1998年の長野五輪で銀メダル、2002年のソルトレークシティ五輪では銅メダル、世界選手権では5度頂点に立ったミシェル・クワンさん（米国）だ。

インスタグラムには近況を頻繁に投稿しており、その若々しい姿に注目が。

「可愛すぎるわ！」

「永遠のアイコンね」

「美しくて優雅だわ」

「なんて美しい女性なんだろう」

「痺れる美しさだわ」

「いまだ健在だね」

「とてつもなくゴージャスよ！」

「全く年取らないね！」

「マジかよ、まだ大会に出られそうじゃないか…」

日本のファンにもお馴染みのフィギュア界のレジェンドは、2005〜06年シーズンを最後に現役を引退した。昨年12月には45歳での第2子出産も話題を呼んだ。



（THE ANSWER編集部）