syudouが、フジテレビ系火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』オープニング主題歌「暴露」のMVを本日公開した。

今回、syudou初となる本人出演に加え、お笑い芸人・オズワルドの出演、さらに森本一平監督と数々のsyudouの楽曲MVを担当しているヤスタツとのアニメーションと実写を織り交ぜた超大作の完成。

「暴露」の持つダークさに、「オズワルド」の熱演、ヤスタツのアニメーションが融合し、森本一平監督がスリリングに仕上げ、最後まで目が離せない映像となっている。

ライブ情報

＜syudou Live 2026「プライド」＞

2026年7月20日（月・祝）東京：TOYOTA ARENA TOKYO

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット料金：8,800円 (全席指定)

公式アプリ「syudou商店」抽選先行（無料会員含む）

https://l-tike.com/st1/syudoutoyotafcfr

受付期間：2月9日(月)18:00〜2月23日(月祝)23:59