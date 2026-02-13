リーブル、初ワンマンライブより最新曲「ロスタイム」のライブ映像公開
リーブルが、2025年12月に開催した初ワンマンライブより「ロスタイム」のライブ映像を公開した。
2025年12月17日に初のワンマンライブとなる＜1st LIVE 2025 ”お初にお目にかかります” with cross-dominance＞を東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで行ったリーブル。ワンマンライブでも披露した「ロスタイム」は、ライブ翌日の12月18日に配信リリースされた楽曲だ。失恋という普遍的なテーマを元に、止まってしまった主人公の心情と、それでも過ぎて行く日常の風景が対比となり、その2つの時間軸が共存することの虚しさや切なさを、繊細な歌詞描写と心地良い違和感がある大胆な音像で描かれている楽曲だという。
◾️「ロスタイム」
2025年12月18日（木）リリース
配信：https://libre.lnk.to/losstimePR
関連リンク
◆リーブル オフィシャルX
◆リーブル オフィシャルInstagram
◆リーブル オフィシャルYouTubeチャンネル
◆リーブル オフィシャルTikTok