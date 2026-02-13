「バッグの中ごちゃごちゃ」な人へ！【ワークマン】お値段以上な「多ポケットバッグ」

ポケット付きのバッグは、すぐに取り出したい小物を入れておくのに便利。複数ポケットが付いていればバッグ内を整理しやすく、迷子になりがちな小物もすぐに見つかりそうです。そこで今回は「多ポケットバッグ」を【ワークマン】からピックアップ。機能性優秀で普段使いしやすく、手に取りやすい価格が魅力です。

内外にポケットが付いて小物すっきり

【ワークマン】「撥水8ポケットショルダーバッグ」\2,900（税込）

外と内に合計8ポケットを備えた、収納力が魅力のショルダーバッグ。ファスナー付き外ポケットには、スマホやカードケースなどを入れやすそう。両サイドのポケットは開口部にゴムが付いていて物が落ちにくくなっています。撥水素材なので、雨の日のお出かけや通勤・旅行にも重宝しそうです。

ヘビロテしたくなりそうな優秀バッグ

【ワークマン】「撥水巾着トートバッグ」\3,500（税込）

開口部を巾着のように絞れる、コロンとしたシルエットがかわいいトートバッグ。こちらは外と内に合計10個のポケットが付いています。約21リットル容量で収納力に期待でき、旅行バッグやマザーズバッグとしてもおすすめ。軽量・撥水機能付き、持ち手の長さ調整も可能な優れもので、これは価格以上かも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M