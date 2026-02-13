あたらよが、本日公開した劇場版『僕の心のヤバイやつ』挿入歌「春となり」のMVを公開した。

本楽曲は、“春になる”という意味と、冬を“春の隣の季節”と表現したミディアムバラードナンバーで、ゆっくりと心の距離を近づけていく2人の様をなぞらえた叙情的な歌詞を多様なメロディー展開で包み込む楽曲に仕上がったとのこと。

「僕の心のヤバイやつ」は、桜井のりおが「チャンピオンクロス」で連載中の最新作。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディだ。あたらよとは、2024年1月から放送されたTVアニメ第2期オープニングテーマ『「僕は…」』以来2度目のコラボレーションとなる。

©桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会

公開されたMVは、バレンタインデーからホワイトデーまでの男女の心のやりとりを描いた作品だで、この季節ならではの物語を映像を通じて体験できるエモーショナルな作品になっているという。

◆ ◆ ◆

◾️ウドー監督 コメント

想いを伝えきれていない二人のホワイトデーの一日を描いたMVです。

彼女の流す涙に、二人の関係性を込めました。

それぞれの感情や物語を想像しながら、楽しんでもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

また「春となり」の配信に合わせ、ダウンロードキャンペーンもスタートした。楽曲をダウンロードすると、抽選であたらよサイン入りの劇場版「僕の心のヤバイやつ」ポスターがプレゼントされる。