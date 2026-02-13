CENTが、2月11日に配信リリースした新曲「スタンド・バイ・ユース」のMVを公開した。

新曲「スタンド・バイ・ユース」は、現在放映中のユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソングだ。セントチヒロ・チッチが作詞、ヒダカトオルが作曲した“青春超最強”を掲げたポップロックになっているという。

本日公開されたMVは、CENTと初タッグとなる安藤大悟氏が監督を務めた作品。〈人生を遊び尽くそうよ〉という歌詞から着想を得て、ひょんなことから異世界に迷い込んだチッチとそこで出会った仲間たちが繰り広げる物語が描かれているとのこと。

またCENTは、現在全国ツアーを開催中だ。U-NEXTにて2月25日の東京・Zepp Shinjukuにて開催される全国ツアーのファイナル公演＜BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡＞の生配信も決定している。詳細はU-NEXTのサイトにて確認いただきたい。

◾️U-NEXT配信情報 ＜BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡＞

視聴ページ：https://t.unext.jp/r/cent

ライブ配信：2月25日（水）19:00 〜ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第〜3月11日（水）23:59まで

配信公演：2月25日 Zepp Shinjuku （TOKYO） 公演

◾️＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」＞ 2026年02月25日（水）東京・Zepp Shinjuku

開場18:00 / 開演19:00 *追加公演

詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour