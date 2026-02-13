King & Princeが、3月25日にリリースする18thシングル「Waltz for Lily【初回限定LIVE盤】」収録のスタジオライブ企画映像「Quiet Session Club vol.2」のティザー映像を公開した。

「Quiet Session Club」とは、2025年8月にリリースしたシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」のDVD特典映像として誕生した、バンド形式のスタジオライブ企画だ。2025年1月には、MVとはガラッと雰囲気の異なる演出でパフォーマンスされた“「Theater」 in Quiet Session Club”が、2月には前作シングルの特典DVDに収録されていた“「Shake Hands」 in Quiet Session Club vol.1”がYouTubeで公開されていた。今回公開されたのは、生バンド形式だったvol.1からさらにパワーアップし、コーラスも加えたさらに厚みのあるアレンジで「One Sided Love」「泡の影」「Sing Your Melody」の3曲が披露されているという。

https://youtu.be/bt9luFY_l2Y

また、2月15日20時頃から、King & Prince公式InstagramでInstagramライブの実施も決定したので、こちらもぜひ楽しみにして欲しい。

最新シングル「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれるラブソングに仕上がっているという。

◾️18thシングル「Waltz for Lily」

2026年3月25日（水）発売

特設サイト：https://kingandprince7th.jp 初回限定盤A 初回限定盤B 初回限定LIVE盤 通常盤 ○初回限定盤A

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9072

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9073

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Misbehave (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・「Waltz for Lily」 Music Video

・「Waltz for Lily」 Music Video Parallel reel

・「Waltz for Lily」 Music Video Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定盤B

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9074

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9075

【CD】

1.Waltz for Lily

2.I promise (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes

・King & Prince「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定LIVE盤

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9076

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9077

【CD】

1.Waltz for Lily

2.One Sided Love (Quiet Session Club)

3.泡の影 (Quiet Session Club)

4.Sing Your Melody (Quiet Session Club)

【Blu-ray/ DVD】

・Quiet Session ClubOne Sided Love / 泡の影 / Sing Your Melody

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○通常盤（初回プレス）

CD：\1,300（税込）UPCJ-9078

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9078終了後、通常盤／UPCJ-5018に切り替わります。

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Umbrella

3.Wanderer

仕様：3Pケース仕様 ▼先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・初回限定LIVE盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ ▼封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ▼初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2026年3月24日（火）昼12:00〜2026年4月24日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。