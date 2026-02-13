元アイドルで女優の立花理佐（54）が12日、自身のインスタグラムを更新し、元アイドル・芹沢直美さん（60）、芹沢さんの妹で元おニャン子クラブの我妻佳代さん（57）との3ショットを公開した。



【写真】これで還暦!?姉の芹沢直美さんと妹の我妻佳代さん 胸熱の3ショット

「芹沢直美ちゃんと我妻佳代ちゃんとランチ」とコメントして3ショットなどを掲載。「プライベートで芹沢ちゃんに会うの初めて 我妻ちゃんのお陰でほぼ40年ぶりに再会できました」とかなり間が空いての対面だったことを明かした。



「芹沢ちゃん2人共子供のまんま変わんない だって 私東京出てきて初めてできたお姉ちゃん芹沢ちゃんだよー」と再会にうれしさを隠せず。「芹沢ちゃんと2人の妹大爆笑で最高に楽しい時間あっという間にすぎちゃった その後3人で神社でお参りしてまた絶対会おうねと約束」と1980年代アイドルトークに花を咲かせたことを伝えた。



芹沢さんはTBS系ドラマ「夏・体験物語2」のオーディションに合格し、同作で芸能界デビュー。藤井一子、志村香らとともに主要メンバーとして出演した。その後「毎度おさわがせしますⅢ」（1987年）にも出演。1986年にはシングル「黙っててあげる」で歌手デビューした。



我妻さんはモモコクラブのメンバーなどとして活動した後、1987年におニャン子クラブのオーディションに合格した。会員番号は48番。おニャン子解散後はソロで活動していた。



立花は2020年に直腸がんと診断されていたことを公表。2023年には「腸、子宮、卵巣、膣の摘出手術を受けました」と報告していた。



