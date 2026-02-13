神奈川県川崎市の「日本医科大学武蔵小杉病院」は、サイバー攻撃を受け、患者およそ1万人分の個人情報が漏えいしたと発表しました。

谷合信彦院長「心からおわびを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした」

日本医科大学武蔵小杉病院は13日の会見で、病院のシステムがサイバー攻撃を受け、患者の名前や住所など、およそ1万人分の個人情報が漏えいしたことを明らかにしました。

患者の電子カルテなどの漏えいは確認されておらず、ほかの日本医科大学の系列病院にも影響はないということです。

このサイバー攻撃は、パソコンなどに侵入してデータを暗号化し、身代金を要求するウイルス「ランサムウェア」によるもので、今月9日、ナースコールに不具合が生じメーカーが確認したところ、1億ドルを要求する英語のメッセージがサーバーに残されていて、「ランサムウェア」への感染がわかったということです。

メーカーなどが外部から医療機器をメンテナンスする時に使う接続ネットワーク＝VPNが侵入経路だと確認され、VPNのパスワードが解読されやすいものだった可能性があるということです。

病院は原因を調査するとともに、再発防止策を講じるとしています。

なお、病院側は当初、要求額を100万ドル、日本円にしておよそ1億5000万円と発表していましたが、その後訂正し、1億ドル、日本円でおよそ150億円と発表し直しています。