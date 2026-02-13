新潟市保健所は12日、管内で麻しん(はしか)患者が発生したと発表しました。



新潟市保健所によりますと、12日、市内の医療機関から麻しんの疑いがある患者の届け出があり、市衛生環境研究所で検査を実施したところ『麻しんウイルス』が陽性で診断が確定しました。その後、患者の疫学調査を実施し、周囲へ感染させる可能性がある期間に以下の公共交通機関の利用が判明したということです。





【麻しん患者が利用し、接触者を特定できない公共交通機関等】

※交通機関への直接の問い合わせは控えてください



・1月31日(土)午後6時12分 東京発－午後8時7分 新潟着の上越新幹線とき337号10号車

・1月31日(土)午後8時10分ごろ 新潟駅発 新潟交通古町方面バス





市保健所は、利用日から3週間(2月21日まで)の間に発熱など麻しんを疑う症状が現れた場合、事前に医療機関に電話連絡の上 指示に従い受診し、移動の際は周囲の方への感染を広げないために公共交通機関等の利用を避けるよう呼びかけています。



【電話相談窓口】

・2月14日(土)、15日(日) 午前9時～午後5時

・開庁日 午前8時30分～午後5時30分

新潟市保健所保健管理課感染症対策室

025-212-8123