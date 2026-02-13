「偽ブクロでは？笑」さらば森田、相方との「サシ飯」ショット公開？「偽物かよ」「気まずそうで好き」
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢さんは2月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。「サシ飯」の様子を公開し、反響が寄せられました。
コメントでは「ん？偽ブクロ…？？笑笑」「偽ブクロでは？笑」「偽物かよ」「ドキドキ返してくれよ...」「ニセブク気に入ってんの？」「ブクロじゃないｗｗｗ」や「引きこもり外に連れ出した陽キャの父親か」「気まずそうで好き」などの声が寄せられています。
「ブクロじゃないｗｗｗ」森田さんは「珍しくサシ飯」とつづり、1枚の自撮り写真を投稿。焼肉屋らしき場所で、ともに食事をしている人物と自身を写しています。うつむいた姿勢でトングを持つその人物は一見、相方の東ブクロさんのように見えますが、どこか違和感があると話題に。どうやら「偽ブクロ」の愛称でファンに親しまれている、お笑いタレントの膝小僧お仕置きストしんぺーさんのようです。
「もしもさらば青春の光東ブクロさんがスーパーのレジ打ちだったら」たびたびハッシュタグ「#偽ブクロ」を付けて投稿をしている膝小僧お仕置きストしんぺーさん。2025年3月6日には「もしもさらば青春の光東ブクロさんがスーパーのレジ打ちだったら」と題した動画を公開しています。ファンからは「見る度に、なんでこんな似せれんのって思ってます」「めっちゃのうやなぁ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
